Conte: «Dispiace per il ko, Milan bravo e fortunato. Il trequartista…»

Antonio Conte non nasconde la delusione per la sconfitta nel derby con il Milan. «Dispiace aver perso una partita ben giocata da parte nostra – ha detto a Sky il tecnico dell’Inter -. Loro sono stati bravi e penso anche fortunati. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, peccato». L’allenatore nerazzurro entra nel dettaglio: «Non rimprovero nulla, abbiamo lottato fino al 95′. Ogni partita creiamo tanto per fare gol, dobbiamo essere più cinici a sfruttarle. La difesa? E’ inevitabile che giocando con due esterni, che sono due ali come Perisic e Hakimi, dobbiamo essere bravi a mantenere gli equilibri. Ritengo quello di centrale il miglior ruolo per Kolarov». C’è spazio anche per una risposta indiretta a chi vuole Eriksen in campo. «Siamo offensivi, pensare che c’è chi chiede anche il trequartista…».

Foto: Twitter Inter