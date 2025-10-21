Conte: “Difficile inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c..o”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il PSV.

Queste le sue parole: “Tutte le partite a prescindere devono essere analizzate, se la cataloghi come serata negativa ti prepari a prenderne un’altra. I ragazzi sanno che quello che penso lo dico sempre in maniera spontanea. Bisogna ritrovare lo spirito dell’anno scorso che ci ha permesso con pochissimi giocatori di fare qualcosa di straordinario. Siamo andati tutti oltre i limiti, io per primo. Non è facile ed è anche sbagliato inserire 9 giocatori nuovi, Ma lo dovevamo fare, inserire nove teste nuove non è semplici. Dobbiamo fare un bagno di umiltà, ve lo sto dicendo da tempo. Qualcuno a Napoli qualcuno butta fumo e quella una piazza alla quale bisogna dire sempre la verità. Con il club abbiamo fatto e condiviso delle scelte e ripeto che questa annata sarà molto complessa. Questa partita di stasera ci deve dare un’accelerata. I nuovi si devono inserire presto e bisogna lavorare tutti”.

Su McTominay: “Le glorie personali mi interessano zero. Scott come tutti bisogna che alzino i giri. Ripeto sarà un’annata molto difficoltosa, non metto le mani avanti. Dobbiamo essere bravi a gestire una stagione che sarà molto complessa. Stasera non è il primo segnale, già quttro sconfitte. Questo segnale mi provoca dolore e spero che lo procochi a tutti. Bisogna essere un’accelerazione per tornare al passato”.

Su Lucca: “I vecchi e i nuovi devono alzare i giri. Dobbiamo alzare i giri tutti al di là dell’espulsione. Se vogliamo a crescere e costruire qualcosa che può rendere orgogliosa Napoli dobbiamo capire che dobbiamo tornare come l’anno scorso dove c’era solo il bene di Napoli. Deve tornare questo, il bene del singolo non serve a niente. Il bene di squadra serve e questo per varie cose montate si sono create tante situazioni che mi sono anche divertito a vederle visto che sono state talmente spudorate. Ripeto, Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo”.

Foto: sito Napoli