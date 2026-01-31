Conte: “Di Lorenzo? Si è rotto il crociato. Questo calcio fa schifo, nessuno tutela i calciatori”. Sul mercato…

31/01/2026 | 20:41:45

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “C’è poco da dire. Ritorniamo sempre allo stesso discorso, di mettere partite su partite su partite. I giocatori che devono riposare continuano a giocare. Questo tipo di infortunio, il crociato, è traumatico. Ma giocare così tante partite ammazza solo questi ragazzi. O si cambiano le regole anche con i vivai o per fare 60/70 partite l’anno le rose devono essere allargate. Non va bene. Quest’anno tutto possiamo dire tranne che ci stiamo lamentando. Qua ci sono infortuni gravi su cui fai fatica a mettere una pezza. Oggi abbiamo perso un pezzo da 90 che le ha giocate tutte. Mi dispiace anche che l’Associazione Italiana Calciatori si giri dall’altra parte su questo tema”.

Su Beukema – “Matias Olivera al momento mi dà più garanzie rispetto a Beukema. Parliamo in questo momento del nulla, stiamo parlando di una squadra che sta dando il massimo. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se il Napoli iniziasse il campionato con questa rosa dove la collochereste? Non vogliamo mollare, abbiamo la Coppa Italia, il campionato e un piazzamento europeo da raggiungere”

Sul mercato – “Siamo l’unica società con 240 milioni in cassa in attivo e ci hanno bloccato il mercato”.

Foto: sito Napoli