Conte, debutto show: l’Inter travolge il Lecce 4-0. Subito a segno Lukaku e Sensi

Buona la prima per l‘Inter di Antonio Conte. Nel match d’esordio in Serie A, i nerazzurri schiantano il Lecce 4-0 e conquistano i primi tre punti in classifica agganciando Juve e Napoli, tra le altre. A San Siro, davanti a circa 60 mila spettatori, sblocca la contesa un destro a giro di Brozovic al 21′ del primo tempo, poi una manciata di minuti dopo arriva il raddoppio firmato Sensi, alla sua prima rete interista, che finalizza al meglio un guizzo personale. Nella ripresa c’è gioia anche per Romelu Lukaku, al debutto in nerazzurro, che beffa Gabriel con un tap-in ravvicinato. Nel finale, dopo l’espulsione del neo entrato Farias per un duro fallo su Barella, ci pensa Candreva con un eurogol dalla distanza a sigillare il poker. Una partenza sprint per l’Inter di Conte, che inizia il campionato nel migliore dei modi.

Sabato 24 agosto

Ore 18.00 Parma-Juventus 0-1 (Chiellini)

Ore 20.45 Fiorentina-Napoli 3-4 (Pulgar, Milenkovic, Boateng – Mertens, Insigne 2, Callejon)

Domenica 25 agosto

Udinese-Milan 1-0 (Becao)

Ore 20.45 Cagliari-Brescia 0-1 (Donnarumma)

Ore 20.45 Hellas Verona-Bologna 1-1 (Veloso – Sansone)

Ore 20.45 Roma-Genoa 3-3 (Under, Dzeko, Kolarov – Pinamonti, Criscito, Kouame)

Ore 20.45 Sampdoria-Lazio 0-3 (Immobile 2, Correa)

Ore 20.45 Spal-Atalanta 2-3 (Di Francesco, Petagna – Gosens, Muriel 2)

Ore 20.45 Torino-Sassuolo 2-1 (Zaza 2 – Caputo)

Lunedì 26 agosto

Ore 20.45 Inter-Lecce 4-0 (Brozovic, Sensi, Lukaku, Candreva)

Classifica: Inter, Juventus, Napoli, Udinese, Atalanta, Brescia, Lazio, Torino 3; Roma, Bologna, Verona, Genoa 1; Fiorentina, Spal, Sassuolo, Milan, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce 0.

Foto: Twitter ufficiale Inter