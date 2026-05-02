Conte: “De Bruyne? Sta come stava settimana scorsa. Vogliamo un posto il più in alto possibile”

02/05/2026 | 20:43:39

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Como: “E’ stata comunque una buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite. Sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più il Como a livello di qualificazione Champions. Nel primo tempo abbiamo un po’ faticato a dare la pressione giusta, ma non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e diventa molto complicato. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità di giocate e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Mancano tre partite, abbiamo fatto un altro passo in avanti non solo per un posto Champions ma per un posto più in alto possibile. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti per quanto fatto su un campo difficile e contro una squadra molto complicata. De Bruyne sta come stava nella partita precedente, non è cambiato niente in 7 giorni. Contro la Cremonese aveva giocato bene e fatto gol. Ci sono partite in cui ci si può esaltare di più e altre meno, però Kevin ha fatto la sua parte ed è stato molto ordinato. Poi ho deciso di far entrare Anguissa e di spostare McTominay sulla trequarti”.

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