Conte: “De Bruyne? Abbiamo cambiato tanti giocatori, ci vuole pazienza”

27/09/2025 | 16:05:03

Conte ha parlato in conferenza stampa anche di De Bruyne: “Abbiamo cambiato tanti giocatori, tanti inserimenti, ci vuole un po’ di pazienza con tutti i nuovi, ma lo sappiamo, lo sapevamo e siamo pronti ad affrontare la situazione. L’esperienza la faranno giocando anche questa tipologia di partite. Kevin ha cambiato campionato dopo tanti anni col City, sono cambiate tante cose per lui, città, ambiente, clima, tutto. Parliamo di un ragazzo serio, professionista, ma sta facendo buone prestazioni, ci dà una mano, ma come per tutti cerchiamo sempre di lavorare e migliorare”.

foto instagram de bruyne