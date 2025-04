Conte: “Daremo fastidio fino alla fine, ma Kvara insegna che certe cose qui non si possono fare”

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno del Napoli a Monza. “Bisogna prima di tutti conquistare il piazzamento Champions e avremo la possibilità, facendo un buon risultato, di avvicinarci a un traguardo prestigioso e non preventivabile. Noi siamo lì e cercheremo di dare più possibile fastidio fino alla fine. Non rinnego quanto detto, ma non mi sento di confermare tutto. È stato chiaro anche il dIscorso di Kvaratskhelia, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi a Napoli ha capito che tante cose qui non si possono fare. Noi dobbiamo alimentare il sogno dei tifosi con tutte le forze, sappiamo che non è facile, ci saranno altri ostacoli da superare e dobbiamo essere bravi come lo siamo stati finora, senza alibi. In trasferta abbiamo costruito la nostra continuità, sono dati inconfutabili, alcune ce le hanno pareggiato alla fine, vedi Roma e Lazio, in alcune situazioni non siamo stati fortunati. Abbiamo tanti punti e siamo secondi, la regolarità c’è è solo così si possono ottenere gli obiettivi prefissati. Gioca Rafa Marin? Sì, è uno dei quattro difensori, due sono infortunati, se la matematica non mi inganna quattro meno due ne rimangono due e quindi gioca. Monitoriamo Buongiorno, non mettiamo date e fretta, ma alibi zero. Domani si va in campo per vincere, punto e basta. Faccio i complimenti all’Inter che è andata in semifinale battendo una squadra forte, non c’era bisogno di questa partita per capire quanto fosse forte. È un bene per il calcio italiano che negli ultimi anni si è fatto sempre rispettare. Le partite vanno sempre giocate, io a 16 anni ho esordito con il Lecce, se ricordate vinse in casa della Roma da retrocesso e la Roma perse lo scudetto. A Monza dovremo essere bravi a prenderci la partita: nessuno ci regalerà nulla, c’è tutto da perdere. A chi chiedo qualche gol in più? A Di Lorenzo che era partito a razzo, Giovanni ha la qualità, la personalità e i tempi di inserimento, si è un po’ fermato e mi aspetto una spinta in più”.

Foto: sito Napoli