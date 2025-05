Conte dal palco: “Mi avete dato tutto. Chi vince scrive la storia, gli altri possono leggerla”

24/05/2025 | 00:57:12

Antonio Conte ha parlato anche dal palco dello stadio Maradona per lo scudetto del Napoli.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto tutti insieme qualcosa di magico. Se vi ricordate a Dimaro e alla presentazione vi avevo detto: è la prima volta che arrivo in un posto e ricevo senza aver dato. Voi mi avete accolto in maniera incondizionata, mi avete dato tutto e io ho cercato di ripagarvi nel miglior modo possibile lavorando sodo e cercando insieme ai ragazzi di entusiasmarvi e di tornare a vincere. Come dico sempre ai ragazzi, chi vince scrive la storia e gli altri la vanno a leggere. Forza Napoli!”.

Foto: sito Napoli