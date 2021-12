Conte: “Dal 2022 mi aspetto successi. Ranieri? Domani sarà un nemico, ma ceneremo insieme presto”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale degli Spurs, prima della sfida di domani contro il Watford.

Queste le sue parole: “Giovani Lo Celso ha recuperato dal suo infortunio e può giocare ed è una buona notizia per noi. Tutto quanto sta andando nella giusta direzione, Romero per noi è un giocatore importante, è stato un dispiacere per lui che avesse questo infortunio con la Nazionale, ma spero di averlo molto presto”.

Sul calendario: “Giocheremo quattro partite in dieci giorni e per noi non sarà semplice, perché se guardiamo indietro alle sfide contro West Ham e Liverpool abbiamo giocato due partite intense, con il Crystal Palace è stata una buona partita, così come con il Southampton che, però, è arrivata solo due giorni dopo. Ora c’è tempo per riposare, gli ho lasciato un giorno off perché alle volte è meglio recuperare con la famiglia rispetto ad avere un allenamento. Domani sarà pronti per la sfida contro il Watford”.

Sul Watford: “Mi aspetto una partita simile a quella contro il Southampton, sono forti fisicamente, dobbiamo prestare attenzione e partire bene sin dall’inizio, avendo un impatto forte”.

Su Ranieri: “È una brava persona, un brav’uomo, questo per me conta moltissimo. Poi è un grande manager, ha fatto una cosa incredibile al Leicester, ma ha fatto bene ovunque anche in Spagna, Francia e Italia. Devi essere molto bravo, aperto alle culture per fare il manager in nazioni differenti. Le nostre famiglie sono amiche, ma per me domani è un nemico. Dall’inizio alla fine saremo avversari, poi organizzeremo una cena insieme”.

Sul 2022: “Quel che posso promettere ai nostri tifosi è che lavoreremo, arrivare a qualcosa di importante al Tottenham. Serve tempo, non puoi cambiare le cose in due-tre mesi, oppure in un solo anno. In Inghilterra le cose sono differenti, ci sono grandi squadre e hai bisogno di lavorare e avere una visione. Bisogna credere nelle persone che lavorano qui dentro, poi per il resto daremo tutto per creare un Tottenham migliore di prima. Mi aspetto successi dal nuovo anno”.

Foto: Twitter Tottenham