Conte: “Contro la Juve serve coraggio. Timore degli arbitri? Alla fine vince sempre il migliore”

Queste tutte le altre parole di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, alla vigilia del big match contro la Juve, gara in programma domani sera a San Siro: “Si affrontano due squadre che sono in testa e che hanno fatto meglio delle altre. Siamo però solo alla settima di A, tutti i valori verranno fuori più avanti. Il tempo dirà quali sono le nostre ambizioni. Serve coraggio. Gara già decisiva? La Juve ha dettato legge negli ultimi otto anni in Italia, ha fatto bene in Europa. Grande merito a chi ci ha lavorato per farla diventare una vera corazzata. Sono un esempio. Lukaku? Romelu giocherà se darà le garanzie che cerco. Se c’è il timore di assistere a un nuovo arbitraggio ‘indirizzato’? Assolutamente no, non confondiamo. Sono stato il primo a dire che le decisioni prese dall’arbitro non dovevano essere un alibi per nessuno. Ho manifestato un malumore, ma state lontani anni luce se pensate che parlerò di questo usandolo come attenuante. Costruiremo qualcosa di più positivo per il quale quelle partite, in futuro, non si perdano più. Alla fine vince sempre il migliore. Sarri? Penso che la Juventus abbia una propria idea, ha vinto cinque partite e pareggiata una, in Champions una vittoria e un pari, ha una sua fisionomia, ha abitudine, ha giocatori che sanno solo vincere, ha tutto. Parliamo di una squadra fatta che ogni anno aggiunge e non sostituisce. Ogni anno è andata sempre più su, gli altri il percorso inverso. Si è creato un gap, noi abbiamo iniziato un percorso per ridurlo”, ha concluso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter