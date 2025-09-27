Conte: “Contro il Milan ce la giochiamo. Sarà un campionato equilibrato, dobbiamo aspettare un girone per capire meglio”

27/09/2025 | 15:17:19

Antonio Conte si è espresso in conferenza stampa sulla partita contro il Milan: “Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno dice la sua. Io trovavo folle chi ci dava favorito visto che eravamo arrivati decimi, fuori dalle coppe, con problematiche serie, non do del favorito a nessuno, so solo – e ribadisco – che Milan, Inter e Juve per storia, tradizione, ingaggi, valore patrimoniale, hanno sempre scritto pagine importanti nella storia. Sono squadre forti, poi favorito o meno sono giochini che lascio ai media, pensiamo a concentrarci. Noi dobbiamo cercare, al di là della gara che vuole fare il Milan, di fare quella preparata da noi. Per il resto dovete aspettare domani. Concentriamoci sulla partita, è la quinta, altra definizione è molto affrettato, c’è una stagione da giocare per tutti. Chi favorito, chi meno, Scudetto o no, il tempo dirà. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan, ogni squadra vorrà fare del suo meglio e ne vince una, le altre si contenderanno la Champions e l’Europa. Vedo comunque grande equilibrio e bisognerà aspettare almeno un girone per capire la situazione”.

FOTO: X Napoli