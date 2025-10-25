Conte contro Chivu, Napoli-Inter ad alta tensione: in palio primo posto e serenità

25/10/2025 | 09:36:45

Conte chiama la ripartenza al suo Napoli dopo un’ultima settimana complicata, il ko con il Torino e quello di Eindhoven ci ricordano come i partenopei non se la stiano passando bene. Ma allo stesso tempo la storia del tecnico leccese ci ricorda come raramente Conte abbia sbagliato tre volte da quando ha assaggiato il palcoscenico dei grandi. E la sfida con l’Inter di Chivu si fa infuocata: l’ultimo precedente è Parma-Napoli 0-0 dello scorso maggio che rischiò di costare carissimo nella corsa scudetto ai campani, ci pensò Pedro a indirizzare lo scudetto sotto il Vesuvio. E le scene di tensione tra gli attuali tecnici di Napoli e Inter non sono mancate. E’ presto per parlare di classifica, ma oltre all’attesa reazione dei campani e alla continuità dell’Inter di Chivu, tornata in strada con velocità regolare dopo le sconfitte di inizio stagione con Udinese e Juventus, la sfida di oggi del Maradona può regalarci la nuova capolista complice il pareggio tra Milan e Pisa. Chi vince va a quota 18, un punto sopra Allegri, ovviamente il pareggio terrebbe entrambe dietro.

Foto: Instagram Conte