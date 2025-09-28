Conte contro Allegri dodici anni dopo: il bilancio sorride al Napoli

28/09/2025 | 11:25:47

Dodici anni dopo Conte e Allegri sono ancora uno contro l’altro. Un destino curioso ha tenuto i due sempre al centro delle dinamiche, ma i due tecnici non si scontrano in Serie A dal 2013, quando uno allenava il Milan, Max, e Antonio era sulla panchina della Juventus. Sono cinque le vittorie di Conte contro Allegri, Max ha superato il rivale invece in due occasioni. Due sono i pareggi ottenuti nei precedenti scontri tra l’attuale guida tecnica del Napoli contro il rossonero.

FOTO: X Napoli