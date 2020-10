Conte: “Non sono preoccupato per i gol subiti. Il nostro modello? Il Liverpool”

Antonio Conte ha presentato la sfida di domani contro il Genoa e ha toccato diversi argomenti, fra cui quello più attuale dei tanti gol incassati dalla formazione nerazzurra in questo inizio di stagione. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter: “Non sono preoccupato per i gol subiti e per la difesa. Stiamo percorrendo la strada giusta, io e il club siamo felici per il tipo di calcio che stiamo facendo. Possiamo evitare qualche situazione difensiva, alcune reti incassate erano evitabili, ma dobbiamo continuare a tracciare questa strada. Se guardiamo le caratteristiche dei calciatori di quest’anno, è chiaro che giochiamo in modo diverso. Ma possiamo mantenere comunque la nostra identità. Prendo come esempio il Liverpool di Klopp: ha trascorso quattro anni senza vincere e adesso è diventato una macchina da guerra. Il percorso che vogliamo fare è lo stesso e credo ci siano tutte le premesse, fra società, giocatori e staff, per intraprenderlo”.

Foto: Twitter Inter