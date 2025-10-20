Conte: “Con il PSV non faremo la vittima sacrificale. Torino? Il risultato ha condizionato i giudizi”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il PSV: “La prestazione di Torino mi è piaciuta, poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale. C’è da affrontare questa partita contro un’ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l’anno scorso, è sempre protagonista. Giocano sicuramente un calcio particolare, bisogna fare grande attenzione, perché comunque non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di farle nel migliore dei modi”

FOTO: X Napoli