Conte: “Con il Como abbiamo fatto una buonissima partita, ci sta di uscire ai rigori. Aggrediremo la Roma”

15/02/2026 | 20:26:56

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: “Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como. Arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai quarti di Finale. La squadra è in buone condizioni, c’è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno facendo bene. Capita di aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno. Abbiamo preparato la solita partita che facciamo, non attenderemo e aggrediremo la Roma quando terrà palla e quando la riconquisteremo cercheremo delle soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Penso possa uscirne una bella partita”.

Foto: Instagram Conte