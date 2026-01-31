Conte: “Con il Chelsea non siamo stati premiati dello sforzo fatto. Come in ogni percorso c’è da fare meglio”

31/01/2026 | 17:42:03

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del match con la Fiorentina.

Queste le sue parole:

“Champions? Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto in campo, al tempo stesso abbiamo consapevolezza di aver dimostrato che a livello europeo siamo sulla strada giusta. Come in ogni percorso c’è da fare meglio e sicuramente non siamo stati tanto fortunati. Lukaku? Romelu ha avuto un brutto infortunio e dobbiamo avere la pazienza di fargli fare un po’ di minutaggio durante la settimana anche con qualche amichevole”.

Foto: Instagram Napoli