Conte: “Complimenti all’Inter per la Champions. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario”

02/05/2025 | 15:08:26

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, spendendo complimenti all’Inter per la gara di Barcellona: “Bisogna fare i complimenti e non sono finti perché l’Inter sta rappresentando l’Italia in questa maniera e deve darci lustro e gioia e ci deve far capire che il campionato italiano è di livello importante ed anche che il Napoli dando filo da torcere all’Inter sta facendo davvero qualcosa di straordinario”.

Sul momento dei partenopei: “Cerchiamo di fare necessità virtù, mettendo i giocatori migliori per continuare a fare quanto fatto nell’ultimo periodo. Non abbiamo ancora fatto niente per il momento”.

FOTO: Instagram Napoli