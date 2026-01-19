Conte: “Ci siamo portati le medicine dietro, infortuni inspiegabili. Lukaku è con noi, ma non ha chissà quale disponibilità”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky: “Cosa ci siamo portati? C’erano medicine nella borsa. Pensiamo a chi c’è, cerchiamo di trovare sempre soluzioni, i giocatori che sono qui sono più importanti. È da due giorni che si è inserito con noi, la settimana scorsa faceva una parte della seduta e basta. Non so se ha un minuto, 5 o 7, ora sta iniziando ad allenarsi con la squadra a ritmi più intensi. Bisogna avere pazienza con Romelu, sta con noi e già questo è importante, poi vedremo se ci sarà bisogno, ma non pensate abbia chissà quale disponibilità. Oggi ha parlato il dottore, così siamo andati più nello specifico. Quando succedono infortuni gravi c’è poco da dire, restano 3-4 mesi. A volte ci sono delle cose che non ti puoi spiegare ed è inevitabile che quando devono giocare sempre gli stessi c’è un sovraccarico e qualcuno può pagare. La soluzione è molto chiara, stiamo cercando. Pure Neres ha avuto problemi al tendine, sono cose inspiegabili. Sono annate strane, c’è tanta negatività che arriva da altre parti, ma lo accettiamo”.

Foto: Instagram Conte