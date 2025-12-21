Conte: “Ci giochiamo un trofeo, nei ricordi resta chi vince. Non possiamo avere meno cattiveria del Bologna”

21/12/2025 | 15:08:39

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna: “Sicuramente Bologna-Napoli non è stata positiva per noi. Abbiamo perso 2-0 dove loro, non tanto nel secondo tempo, hanno meritato perché messo qualcosa in più rispetto a noi. E’ cambiato rispetto a quella partita che alcuni infortuni ci hanno costretti a trovare nuove soluzioni. Sia nella vittoria sia nella sconfitta, bisogna sempre ripartire. Solo che quando c’è la vittoria riparti con più fiducia. Dalle sconfitte si deve analizzare cosa non sia andato. Alcune cose le abbiamo analizzate in maniera serena e onesta, inanellando cinque risultati utili consecutivi, cadendo due volte ma con il Milan siamo ripartiti bene vincendo e arrivando alla finale di domani. Quando giochi ogni tre giorni non è semplice soprattutto quando questi ragazzi sono sollecitati in maniera importante a giocare ogni tre giorni una partita. La vittoria e le cose positive che ti porta ti portano energia, fiducia ed entusiasmo. Ci giochiamo un trofeo e penso che questo sia una spinta molto importante per chi giochi questa finale. A livello di energia abbiamo recuperato a livello di rosa. Come dico sempre ai ragazzi, ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto. E così sarà sempre anche in futuro, quando si smetterà di fare il calciatore, si ricorderà non solo le squadre ma dove si è vinto. Se dovesse accadere, sarebbe un limite nostro. Il Bologna può essere superiore in campo ma non a livello di cattiveria. Quella la dovremmo almeno pareggiare. Noi non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario dopo un decimo posto. E questo spesso viene scordato e non valorizzato abbastanza. Lo avevo già detto che sarebbe stata un’annata complessa visto che abbiamo immesso nove nuovi giocatori, non è che li trapianti e basta. Io sapevo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, ma alla fine in campionato siamo dove dovremmo essere. Siamo venuti a giocarci il primo trofeo e siamo in finale. Abbiamo la possibilità, come il Bologna, di vincere un titolo e andare avanti nelle altre competizioni. Nonostante le complessità e tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti. Quando stanno fuori 3-4 mesi è inevitabile che ci sia un’incidenza, ma a volte si fa finta di non vedere. Perchè deve essere o rosso o blu. Italiano? Complimenti a Vincenzo, perchè ha fatto bene a Firenze, sta facendo bene a Bologna e sta facendo un ottimo lavoro ovunque è stato, ha fatto la gavetta come me”.

Foto: Instagram Conte