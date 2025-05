Conte: “Chi vince scrive la storia, gli altri la leggono. Nessuno si ricorderà di noi se arriviamo secondi”

03/05/2025 | 21:15:45

“Lo Scudetto sarebbe il suo capolavoro?”. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del NApoli, Antoni Conte, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, rispondendo così alla domanda: “Lo dirò quando eventualmente accadrà. Non parliamo di cose che ora non abbiamo, ho vinto e perso Scudetti all’ultima giornata. Chi vince scrive la storia gli altri la vanno a leggere. Nessuno si ricorderà di noi se arriviamo secondi, la storia va scritta vincendo”.

Foto: Instagram Napoli