Conte: “Chi si aspetta un’Inter difensiva è fuori strada. Sensi? Recuperato, ma altri tre sono out”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole: “Domani è una partita importante, siamo entrambe a 4 punti in classifica, penso che il Barcellona abbia ipotecato un posto per la prossima fase. Sappiamo benissimo delle difficoltà che ci saranno domani, incontreremo una squadra forte, collaudata, che gioca in Champions da tanti anni e dovremo fare grande attenzione. Sensi? Stefano è un calciatore recuperato: è il terzo allenamento che ha fatto, si è allenato ieri e oggi, è un giocatore a disposizione, valuteremo insieme allo staff per capire come è meglio utilizzarlo se dall’inizio o a gara in corso. Per noi non esiste casa o trasferta e veniamo qui con la voglia di giocarci la partita conoscendo pregi e difetti. Stiamo lavorando sui difetti per diminuirli ma chi si aspetta una partita difensiva da parte nostra è su una strada sbagliata. Non lavoriamo per questo, poi chiaro che c’è anche l’avversario in campo e noi dovremo esser bravi a rimanere compatti ma nella fase di possesso sappiamo cosa fare e siamo bravi a farlo, come fatto a Barcellona veniamo qui per fare un ulteriore step in avanti. D’Ambrosio, Gagliardini e Asamoah? Non sono partiti e non sono disponibili per la gara di domani”, ha chiuso Conte.

🔊 LIVE! La conferenza di Antonio Conte e Antonio Candreva alla vigilia di Borussia Dortmund Inter https://t.co/aCNpsVXAy9 — Inter (@Inter) November 4, 2019

Foto: Twitter ufficiale Inter