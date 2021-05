Conte: “Che orgoglio questo Scudetto”. Poi annuncia: “Nelle prossime partite darò spazio a chi ha giocato di meno”

Il mister campione d’Italia, Antonio Conte, è stato intervistato da Sky Sport per analizzare il percorso fatto dall’Inter in questa stagione. “Con la vittoria dello Scudetto siamo sicuramente più sereni, molto contenti e soddisfatti. Non è facile vincere. Aver riportato lo Scudetto all’Inter e vincerlo con 4 giornate d’anticipo dimostra il grande lavoro fatto. Adesso c’è più serenità, siamo davvero contenti. Nelle prossime partite è giusto dare spazio a chi ha giocato di meno però cercheremo di fare del nostro meglio: i ragazzi sanno bene che tipo di pensieri ho. Dal punto di vista tattico abbiamo cambiato tanto nel corso della stagione. In questi due anni, con questa squadra, ho provato diverse situazioni. Bisogna avere il giusto equilibrio tra attacco e difesa. I ragazzi hanno imparato le diverse letture e sono migliorati, sia dal punto di vista collettivo che individuale. Molti sono cresciuti dal punti di vista mentale e tattico: per me questa è una grande soddisfazione”.

FOTO: Profilo Twitter Inter