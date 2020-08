Conte, che grana: vittima di una presunta maxi truffa a Londra

A ricostruire la vicenda è il quotidiano La Verità, secondo cui l’allenatore dell’Inter sarebbe vittima, insieme ad altre sette persone, di una maxi truffa da diversi milioni di euro a causa di un investimento sbagliato a Londra. Il fatto: secondo due sentenze della corte commerciale inglese, Antonio Conte sarebbe stato ingannato da Massimo Bochicchio, finanziere italiano titolare di molteplici società di investimento in Inghilterra. Nello specifico, il manager avrebbe promesso investimenti ad alto rendimento che avrebbero fruttato circa 3o milioni di euro; il pagamento della somma garantita, promesso entro il 30 giugno 2020, in realtà non sarebbe poi mai arrivato.

Foto: Twitter Inter