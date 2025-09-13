Conte: “Champions? Andremo da buoni alunni a studiare dai maestri, sperando che un giorno l’alunno possa superare il maestro”

13/09/2025 | 23:56:51

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Quello che vogliamo fare è continuare a crescere e alzare l’asticella. Siamo all’inizio, abbiamo introdotto tanti calciatori perché avevamo la necessità di riempire la rosa. La base dell’anno scorso deve continuare ad avere ancora quella mentalità e chi arriva deve adeguarsi. Abbiamo bisogno dei ragazzi nuovi che saranno il futuro del Napoli ma ci servono anche per il presente. Le prestazioni di chi giocava per la prima volta sono state buone”.

Per la Champions?

“Andremo da buoni alunni a studiare dai maestri, sperando che un giorno l’alunno possa superare il maestro”.

La palla persa da Anguissa? “Dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine, se oggi devo trovare qualcosa che non mi è piaciuta è la parte finale. I ragazzi sanno le cose positive fatte e quelle da migliorare, se vogliamo continuare a dare fastidio”.

Foto: sito Napoli