Conte: “Champions all’Inter e scudetto al Napoli? Mi sembra una cosa da non commentare”

A parlare in vista della delicata sfida contro il Como, è stato il tecnico del Napoli, Antonio Conte. Tra le domande ad attirare l’attenzione è stata quella sull’ipotesi di scudetto a Napoli e di Champions all’Inter. Questa la risposta di Antonio: “Firmerebbe scudetto al Napoli e Champions all’Inter? No, non lo so. Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare superflua”.

FOTO: Conte