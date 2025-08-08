Conte: “Cercheremo di parlare poco e fare tanto. Grazie ai ragazzi, anche a chi è andato via o a chi lo farà”

08/08/2025 | 21:20:09

Antonio Conte allenatore del Napoli, ha preso la parola durante la presentazione della squadra, in corso a Castel di Sangro, dove i campioni d’Italia sono in ritiro: “Non finiremo mai di ringraziarvi per la vostra passione ed il vostro entusiasmo, quello che ci trasmettete lo portiamo in campo. Sappiamo di dover dimostrare di meritare di giocare per il Napoli e lo facciamo sempre per voi. Grazie per la passione e l’affetto. Ci rivediamo dopo un bellissimo anno, soprattutto grazie a staff e calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile.

Un grazie anche ai giocatori che sono andati via e hanno contribuito alla vittoria dello scudetto, gli auguriamo il meglio possibile. Poi come ha detto Lele, abbiamo scritto una pagina di storia e ora bisogna ricominciare: cerchiamo di parlare poco e di fare tanto”.

Foto: sito Napoli