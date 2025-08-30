Conte: “C’è fame di vittorie da parte di tutti. Con Lucca e Lang ci vuole pazienza”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari: “Siamo mancati nella costruzione, ma non negli ultimi 16 metri. Sono state messe tantissime palle dentro, ma non siamo stati bravi a riempire l’area. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Ho detto ai ragazzi che anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto. In questo tipo di partite puoi perdere la testa, non mi aspettavo un Cagliari così difensivo. Forse siamo stati bravi noi a tenerli lì senza concedere situazioni di ripartenza e rischio. Sono contento perché la squadra è sul pezzo. Sono vittorie importanti, sono contento per l’esordio di Ambrosino. Stiamo pensando al presente e al futuro. Sicuramente dovevamo essere più cattivi negli ultimi 16 metri.”

La risposta sulla fame della squadra è subito arrivata.

“Per noi sarà davvero importante dimostrare questa attenzione e ferocia. A me la partita è piaciuta, abbiamo dominato senza concedere niente contro una squadra che ha singoli di valore. Avere questa tenacia e questa fiducia nel gol mi fa rimanere contento. Vedo che la squadra lavora in maniera seria, sapendo che arriveranno due nuovi giocatori. Oggi non abbiamo voluto rischiare Neres, ci poteva dare qualcosa in più dalla panchina. Mi è piaciuto Lang, ha fatto un buon impatto. Bisogna avere un po’ di pazienza per inserire questi nuovi ragazzi che arrivano da altre realtà. Il connubio col pubblico è fondamentale, dobbiamo sempre credere fino alla fine.”

Anche oggi un gol di un centrocampista.

“Qualcuno deve anche segnare, di attaccanti ne abbiamo uno solo, oggi è entrato anche Ambrosino. L’importante è che i gol arrivino, Lorenzo oggi poteva fare gol. Si sta applicando molto, bisogna avere pazienza con lui e con gli altri che arrivano da realtà totalmente diverse. Sono contento perché vedo grande fame da parte di tutti, è qualcosa di bello che bisogna continuare a coltivare. Ripeto, se fosse finita 0-0 sarei stato contento lo stesso della prestazione.”

