Conte: “C’è delusione, però queste situazioni non capitano mai per caso”

21/10/2025 | 23:49:18

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven.

Queste le sue parole: “C’è delusione, però quando capitano queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi ad invertire quella tendenza che non mi ha fatto impazzire. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato straordinario, con tutti che sono andati oltre le proprie possibilità e con grande compattezza. Quest’anno, con la competizione europea, abbiamo dovuto inserire tanti giocatori. Secondo me, nove sono stati troppi: inserire nove nuove teste dentro lo spogliatoio non è semplice, ma noi siamo stati obbligati. Ho sempre detto che quest’anno sarebbe stato complicato, assorbire nuove cose non è semplice. Il livello della Champions è questo, abbiamo tanto da lavorare e quest’anno ci vorrà tanta fatica anche lavorando tanto. Quando freno non è per trovare delle scuse, ma è perché penso che quest’anno sarà complesso. Cerchiamo di ricreare l’alchimia dell’anno scorso, sapendo che ci sono nuove teste quest’anno e che serve tempo per trovare la giusta connessione”.

Foto: sito Napoli