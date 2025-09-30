Conte: “Cambio modulo? Vedremo. Lo Sporting è un’ottima squadra, bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte”

30/09/2025 | 13:15:02

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Olivera e Spinazzola:

“Ieri entrambi hanno svolto lavoro differenziato. Cercheremo di recuperarli in tutti i modi: è un’emergenza importante. Mazzocchi è fuori lista, così come Marianucci; restano solo due centrali, Beukema e Juan. Per fortuna abbiamo reintegrato Gutierrez, che non giocava da tanto: ci dà una possibilità a sinistra e dovremo eventualmente cercare un’alternativa. Se avete qualche idea, datemela adesso, dopo sarà più difficile. Cambio modulo? Abbiamo solo due centrali, non il terzo, e speriamo non ci siano sorprese durante la gara. Vedremo: in alternativa si può pensare anche a Elmas terzino”.

Sullo Sporting:

“È una squadra che si contende sistematicamente il campionato con Porto e Benfica, di primo livello, di prima fascia. L’ho affrontata anche col Tottenham nel girone: molti giocatori sono rimasti, hanno accumulato esperienza ed è un’ottima squadra. Bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci”.

FOTO: X Napoli