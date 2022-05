Conte: “Buon pareggio ma potevamo vincere. Giovedì con l’Arsenal ci giochiamo tanto”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato dopo il pareggio con il Liverpool.

Queste le sue parole: alla BBC nel post partita: “Un buon pareggio, un buon punto. Alla fine abbiamo avuto un’occasione importante per fare il secondo gol e vincere la partita. Non è facile giocare contro il Liverpool perché stiamo parlando di una squadra straordinaria con molta energia, specialmente ad Anfield, dove c’è molto rumore e un’atmosfera fantastica. Ma allo stesso tempo ci siamo preparati molto bene, ci siamo difesi molto bene e non abbiamo concesso occasioni. Non è mai semplice superare la loro pressione. Ora proviamo a riposarci e recuperare perché giovedì c’è un’altra partita importante contro l’Arsenal, dove ci giochiamo tanto”.

Sui progressi fatti dal Tottenham sotto la sua gestione: “Penso che questa squadra sia migliorata molto. Non dimentichiamo che sono arrivato solo a novembre e lavoro duramente ogni giorno per dare ai miei giocatori le mie conoscenze calcistiche”.

Foto: Sito Tottenham