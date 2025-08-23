Conte: “Buon impatto. De Bruyne attivo anche in fase di non possesso”﻿

23/08/2025 | 21:43:11

Antonio Conte ha commentato la comoda vittoria del Napoli in casa del Sassuolo. “Ai ragazzi avevo chiesto di avere un buon impatto, nulla deve cambiare dal punto di vista dell’attenzione, ovvero lavorare tutti insieme su entrambe le fasi. Ho avuto un buon riscontro, abbiamo portato la partita dalla nostra parte. Il Sassuolo è allenato molto bene, ha giocatori che possono fare male come Berardi e Laurienté. Sono moderatamente contento, c’è da lavorare e lo stiamo facendo. De Bruyne era l’unico giocatore titolare rispetto alla formazione dell’anno scorso. Quando devi completare la rosa, noi lo dovevamo fare e lo stiamo facendo, è inevitabile che ci voglia tempo per ambientarsi. Kevin sta facendo bene, cerco di esaltare le sue caratteristiche, come un sarto le trovare la giusta formula. L’esordio di Vergara? Farà parte della rosa, è un ragazzo del vivaio. Juan Jesus ha fatto una grande partita. Stiamo lavorando su concetti necessari per una squadra europea, portare pressione aggressiva rischiando anche qualcosa e senza fare giocare facilmente la palla all’avversario. Quando aggiungi Kevin ai tre centrocampisti fondamentali per la vittoria dello Scudetto, si può rafforzare il discorso del gioco e del possesso. Kevin è molto attivo anche in fase di non possesso. Dobbiamo continuare così”.

Foto: Instagram Napoli