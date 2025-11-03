Conte: “Bundesliga e Serie A sono di pari livello. Elmas al posto di De Bruyne? Non c’è da inventarsi niente, con i 4 centrocampisti vi lamentavate…”

03/11/2025 | 13:20:04

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Francoforte. Queste le sue parole:

“La Bundesliga superiore alla Serie A? Non lo penso, il livello credo sia uguale. In questo momento il campionato fuori portata è la Premier League a causa della potenza economica e delle infrastrutture, in Germania hanno un campionato con meno partite ed è un vantaggio, nel periodo invernale si riposano e poi riprendono, noi non ce l’abbiamo. Per il resto c’è il Bayern che viaggia a livelli stratosferici con società e giocatori forti, fa una corsa a parte, poi altre di livello, il Bayer Leverkusen due anni fa e la finale di EL, altre squadre come l’Eintracht, Stoccarda, Borussia, ma sono squadre del nostro livello ed è di pari livello il campionato. Elmas il sostituto di De Bruyne? Ha caratteristiche diverse, può fare tutti i tre ruoli a centrocampo e sull’esterno, a destra e sinistra. Non c’è da inventarsi niente, lasciamo stare. Con i 4 centrocampisti vi lamentavate, ora devo mettere Elmas lì”.

Foto: X Napoli