Conte, botta e risposta con Capello: “Ma quale difesa e contropiede? Meno male che…”

Botta e risposta in tv tra Fabio Capello e Antonio Conte. L’ex allenatore, negli studi di Sky dopo Napoli-Inter, ha commentato così il successo dei nerazzurri: “Solidità difensiva dell’Inter che quando riparte è micidiale con Lukaku. Il Napoli ha giocato uomo contro uomo e ha rischiato. Il Napoli nel secondo tempo ha provato riparare, l’Inter qualcosa ha concesso. Inter aiutata anche dagli errori di posizionamento della difesa di Gattuso. La forza della squadra di Conte è che difende al limite dell’area di rigore ed è fortissima in contropiede”. Immediata la risposta di Conte: “Sorridevo perché non sono d’accordo con mister Capello. Non penso che l’Inter si sia abbassata a difendere e ripartire. Ho visto una squadra che è andata a prendere altissima il Napoli, ma il calcio è bello perché è vario… o avariato. Sento parlare sempre di contropiede. Parliamo di una squadra che sa sempre cosa fare con la palla nei piedi, il calcio dev’essere visto. E’ una squadra che gioca a memoria, meno male che gli avversari ci temono di più di più rispetto a chi parla”.

Foto: Twitter ufficiale Inter