Conte boccia Perisic: “Con me può fare solo l’attaccante”

​Antonio Conte boccia Ivan Perisic. Il tecnico dell’Inter in modo molto chiaro, schietto e diretto ha parlato del ruolo dell’esterno croato in conferenza stampa. “Stiamo lavorando con lui ma le risposte non sono positive. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. Quindi l’unico posto in cui può giocare in questo momento è quello di attaccante. In compenso ho visto Dalbert che ha giocato una partita con grande applicazione”. Conte ha provato in allenamento Ivan Perisic come esterno mancino a tutta fascia nel suo 3-5-2 ma le risposte che ha ottenuto sono state negative.

Foto: Twitter Inter