Conte: “Bisogna riscattare la Champions. Non pensiamo a chi sta godendo ora”

Conferenza stampa in casa Inter di Antonio Conte che presenta la gara di domani contro il Cagliari e torna a parlare della Champions.

Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Ci aspetta una gara tosta e difficile, contro di loro lo è sempre. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nel modo giusto fin dall’inizio. L’uscita in Champions è stata dolorosa per me e per i calciatori. Ci credevamo, avevamo rimesso in piedi la qualificazione dopo il Madrid, ed è dispiaciuto uscire così, ma è sola nostra la colpa, sapevamo che il Real Madrid avrebbe fatto la sua gara. Ora rialziamo la testa, il morale non è alle stelle perché è giusto che ci sia dolore, ma sappiamo che bisogna affrontare subito la prossima gara nel miglior modo. Ancora assente Vidal, ha ripreso a lavorare, ha avuto un problema muscolare e bisognerà riportarlo nelle migliori condizioni rispettando i tempi che non sono lunghi, ma richiedono pazienza”.

Ai tifosi: “Un messaggio al popolo interista: non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta godendo e spera che si distrugga ciò che si sta cercando di creare dopo un anno e mezzo di lavoro. Vedo troppa negatività, gli altri stanno accorgendosi quanto di buono stiamo facendo per il futuro. Stiamo compatti e uniti, l’anno scorso siamo arrivati secondi sia in Italia sia in Europa League, con la semifinale in Coppa Italia. Siamo tornati ad essere credibili, capisco che c’è impazienza dopo dieci anni senza trofei, ma quando inizi a lavorare ripartendo dalle fondamenta, serve il giusto tempo. Una volta costruita la base, si può pensare al grattacielo che meritano i tifosi dell’Inter”.

Obbligo di vincere lo Scudetto: “La proprietà è stata chiara con me, ha parlato di crescita e valorizzazione dei giovani, di trasformare gli ottimi giocatori in top player. E’ stato precisato che il momento post covid è difficile, perciò serviva dare continuità e le dichiarazioni del presidente Zhang le tengo qui. E’ stato detto qualcosa di molto chiaro con il quale siamo in linea. Detto questo, chi mi conosce sa che l’eliminazione dalla Champions brucia e come la sto vivendo”.

Su Eriksen: “Voi lo vedete quando è in campo, sicuramente il mio compito è migliorare tutti e con lui lo sto facendo. Sa che sono intellettualmente onesto e che cerco di mettere tutti sullo stesso piano. A volte posso riuscirci in modo evidente, altre volte meno. Magari per Christian ci vorrà un po’ più di tempo per mostrare tutta la sua crescita con questa squadra”.

Foto: Sito Inter