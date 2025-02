Conte: “Billing? Ha raggiunto un’ottima condizione fisica, è pronto per giocare”

A pochi minuti dall’inizio del match contro il Como, a parlare è stato Antonio Conte. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “La scelta di Billing è per cercare di ampliare la possibilità di intervenire sui giocatori che fino ad ora non hanno mai giocato. Ha raggiunto un’ottima condizione fisica e lo vedo pronto. Poi c’è il fattore diffida di Anguissa, ma vogliamo più che altro ampliare il parco giocatori che abbiamo. Siamo qui per fare una grande partita. Io devo cercare di affrontare le situazioni che ci sono periodicamente. Sicuramente cerco soluzioni che diano la possibilità ai calciatori di esaltare le loro caratteristiche. Siamo consapevoli di poter far bene e quella di Raspadori-Lukaku fa parte della nostra formazione sulla carta”.

FOTO: Instagram Napoli