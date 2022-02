Conte: “Bentancur e Kulusevski sono prospetti ideali per la filosofia del Tottenham”

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato dei nuovi rinforzi arrivati dal mercato ma anche delle cessioni: “Bentancur e Kulusevski sono i prospetti ideali per la filosofia del Tottenham: giovani, talentuosi e con margini di miglioramento. Sono giocatori importanti per il futuro. Cessioni? Qualcosa in passato è stato sbagliato, altrimenti non si lascerebbero partire giocatori in prestito a gennaio. Noi dobbiamo comprare giocatori per rinforzare la squadra, ma se cedi in prestito giocatori che hai preso negli utimi due-tre anni vuol dire che qualcosa è stato sbagliato”.

FOTO: Twitter Tottenham