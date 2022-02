Conte: “Bentancur e Kulusevski hanno bisogno di tempo”

Ha parlato Antonio Conte, in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Southampton, fissato alle 20:45 di domani. Ecco i passaggi sui nuovi acquisti: “Stanno lavorando molto bene e sono contento di come stanno assimilando il nostro modo di fare calcio. Bentancur e Kulusevski sono buoni giocatori. Sicuramente hanno bisogno di un po’ di tempo per trovare la giusta alchimia con la squadra e per capire le nostre tattiche in attacco e in difesa, ma sono contento perché posso contare su di loro. Anche Romeroè un giocatore importante e lo è sia per me e sia per la squadra. È forte fisicamente, ha il tempo dell’anticipo. Inoltre, ha ampi margini di miglioramento.”

FOTO: Twitter Tottenham