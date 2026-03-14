Conte: “Banda? Mi sono preoccupato quando si toccava il petto. Auguro il meglio alla sua famiglia”

14/03/2026 | 20:49:43

Antonio Conte ha parlato di Banda nel post partita intervenendo ai microfoni di DAZN: “Stavo preparando la barriera per la punizione. Mi trovo sulla stessa linea e ad un certo punto ho visto che si stava accasciando e mi sono preoccupato quando ho visto che metteva la mano sul petto. Mi sono precipitato sul campo gridando per i soccorsi. Abbiamo vissuto nel tempo altre situazioni simili e non le auguriamo a nessuno. Mi auguro stia bene e stiamo parlando di un ragazzo a modo, auguriamo il meglio a lui e alla famiglia”.

Foto: Instagram Napoli