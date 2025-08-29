Conte: “Avevamo bisogno di giocatori da doppia cifra. Il portiere? Bisogna aspettare sempre la formazione”

29/08/2025 | 14:50:57

Antonio Conte ha commentato le mosse del Napoli sul mercato, parlando in conferenza stampa: “Il portiere? Ve l’ho detto, col portiere dovrete sempre aspettare la formazione. Loro lo sanno benissimo chi giocherà, per me è un non-problema, era problematico l’anno scorso, quest’anno siamo più strutturati come portieri e siam contenti. Quello che ho detto più volte, a livello statistico, è di una rosa con giocatori che in pochi erano andati in doppia cifra negli anni precedenti. L’avevo rimarcato, era la verità, quest’anno abbiamo portato calciatori che nel loro percorso hanno in dote un tot di gol e questo è importante”.

Foto: Instagram Conte