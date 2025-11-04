Conte: “Avessimo giocato noi come l’Eintracht avremmo parlato di catenaccio. Abbiamo avuto occasioni clamorose”

04/11/2025 | 21:29:23

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Eintracht Francoforte: “Fa strano vedere una squadra tedesca che ha un calcio così difensivo, l’avessimo fatto noi in Germania si sarebbe parlato di catenaccio. Abbiamo comunque avuto occasioni clamorose. Ho detto ai ragazzi che così rischi anche di perdere. Contro squadre di livello partita dominata, ma è inevitabile che alla fine devi fare gol e dopo devi spiegare. Io sono qui a farlo e dico che se vuoi vincere devi buttarla in rete, come ho dotto anche ai ragazzi, se no fai 0-0. Mi preoccuperebbe di più se non creassimo le occasioni. Ne abbiamo avute di clamorese, ma alla fine devi fare gol. La palla deve finire in rete se no sto qui a spiegare lo 0-0. Se concretizzavi dicevi grandissimo Napoli, oggi non siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni clamorose. Ci sta, ma dispiace. Non abbiamo fatto gol oggi e con il Como e quindi siamo qui a spiegare. Avessimo fatto noi una prestazione del genere in Germania si sarebbe parlato di calcio italiano e catenaccio”.

Foto: Instagram Conte