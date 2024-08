Conte: “Assurdo un calciomercato così. Alleni giocatori che andranno via e giochi con chi non hai allenato”

Al termine di Napoli-Parma 2-1, l’allenatore Antonio Conte si scaglia contro la decisione di tenere aperto il calciomercato dopo l’inizio della stagione: “E’ assurdo che il calciomercato finisca alla terza giornata. Alleni giocatori che andranno via e ti trovi a giocare con calciatori che non hai allenato. Visto che il calcio è in continua evoluzione spero si cambi questa regola che è assurda. Noi oggi avevamo Lobotka e Anguissa in campo e non avevo altri centrocampisti in panchina perché Iaccarino e Saco che erano con noi sono stati ceduti in prestito. Questo non va bene e spero che in futuro – visto che tutti sono attenti a cambiare format e competizioni – si cambi questa regola. Lukaku oggi è entrato con due allenamenti, Neres è arrivato da pochissimo. Ora spero di sfruttare questa sosta per mettere entrambi in forma, mentre Gilmour e McTominay – appena arrivati – partiranno con la nazionale scozzese e torneranno la prossima settimana. Così è davvero difficile”.

Foto: Instagram Napoli