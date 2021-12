Conte annuncia: “L’infortunio di Romero è grave, avrà bisogno di molto tempo per recuperare”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa aggiornando sulle condizioni fisiche dell’ex Atalanta Romero: “Ci vorrà del tempo prima di rivederlo in campo, sicuramente l’anno prossimo. Dovremo controllare il suo infortunio settimana per settimana, ma l’infortunio è grave. Ha bisogno di molto tempo per recuperare. Peccato perché è un giocatore importante per noi, l’infortunio è molto grave. Tempistiche? Gennaio, febbraio, non lo so. Ma per il 2021 di sicuro ha finito di giocare”. FOTO: Twitter Tottenham