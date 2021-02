Conte: “Annata fallimentare senza lo scudetto? Vince solo una squadra”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Juventus:

Siete usciti anche dalla Coppa Italia dopo la Champions. Senza scudetto stagione fallimentare?

“Penso che in tutte le competizioni vinca solo una squadra. Se tutte le altre dovessero fallire la stagione perché non vincono sarebbe un disastro. Quindi negli ultimi anni anche tutte le altre hanno fallito la stagione… Penso che l’Inter questa sera abbia dimostrato di aver accorciato il divario dalla Juventus. Siamo usciti dalla Champions perché abbiamo perso due partite col Real. Bastava un gol con lo Shakhtar e cambiava tutto. Noi affrontiamo le competizioni per arrivare fino in fondo. L’ambizione deve essere alta, poi la realtà è un’altra cosa e la realtà dice che siamo usciti. Dalla coppa siamo usciti contro la squadra che vince da nove anni e penso che avremmo meritato di più”.

Foto: sito Inter