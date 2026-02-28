Conte: “Anguissa? Non so quando torna. Ora ci giochiamo il futuro”

28/02/2026 | 17:36:38

Prima della sfida contro l’Hellas Verona, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: “Ciò che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime gare è l’atteggiamento, dovrà essere giusto anche questa sera. Iniziano a mancare poche partite in questo campionato e deve essere lo stesso, la voglia e la determinazione non sono in discussione. Anguissa? Non so quanto tempo ci potrà mettere, ma sicuramente per sicurezza e autostima il rientro in gruppo è importante. Manca da più di tre mesi: non giocheranno i nomi ma chi mi dà più garanzie. Ci stiamo giocando il futuro e la competizione in cui andremo a giocare. Come sapete bene, cerco di scegliere il meglio perché nessuno si deve fare male”.

foto instagram conte