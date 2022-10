Conte ammette: “Lo United ha dimostrato di essere meglio di noi. Dobbiamo migliorare”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha così commentato la sconfitta per 2-0 contro il Manchester United: “Penso che dal punto di vista del gioco lo United meritasse di vincere. Hanno giocato davvero una bella partita. Da parte nostra penso che il livello doveva essere più alto, dobbiamo migliorare molto e cercare di essere migliori di oggi. Il primo gol è stato una deviazione ma alla fine devo essere onesto e dire che lo United ha giocato meglio di noi. Hanno creato più occasioni di noi. In campo abbiamo messo volontà ma dobbiamo dimostrare questo livello dobbiamo provarci per migliorare ed essere migliori Il livello era alto e lo United ha dimostrato oggi di essere molto meglio di noi oggi. Considero lo United un’ottima squadra e si sa quanto ha potuto spendere sul mercato. Parliamo di due livelli diversi ma in questo tipo di partite possiamo fare meglio. Lottiamo contro Chelsea e Arsenal e oggi”.

Foto: sito ufficiale Tottenham