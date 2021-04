Conte: “Allungo decisivo? Per dare valore a questa vittoria bisogna battere il Sassuolo”

Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato così in conferenza stampa dopo i successo sul Bologna, gara che ha regalato il +8 sul Milan con una gara in meno:

Un Inter che sta dimostrando di essere la squadra più continua. Questo è un allungo decisivo?

“Sicuramente quella di oggi è una vittoria importante, ottenuta su un campo difficile contro un’ottima squadra. Non giocavamo da 20 giorni e siamo stati bravi a riprendere da dove avevamo finito. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno dimostrato grande spirito e di questo gli va dato merito. Per il discorso dell’allungo, sarà importante la partita di mercoledì, contro il Sassuolo. Per avvalorare questo successo dovremmo vincere anche con il Sassuolo”.

Foto: Instagram personale Conte