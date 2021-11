Conte: “All’Inter mi presero per abbattere l’egemonia Juve e portarli sul tetto del mondo”

Nell’intervista rilasciata a Sportweek, il tecnico del Tottenham Antonio Conte, ha raccontato anche i motivi che lo hanno convinto a scegliere l’Inter la scorsa estate: “Lukaku lo chiesi in base agli obiettivi che mi erano stati presentati. I dirigenti dell’Inter vennero a casa mia a dirmi che volevano abbattere l’egemonia della Juve e portare l’Inter sul tetto del mondo, sfruttando grandi disponibilità economiche. Chiesi Lukaku ritenendolo fondamentale. Ma guardi anche a quanto è stato rivenduto, quasi il doppio. Come Hakimi. Ma potrei citare Barella, Bastoni, Lautaro, che prima del mio arrivo non giocava…”.