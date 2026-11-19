Conte: “All’Inter abbiamo lavorato su Lukaku con lo sparapalloni. In questo modo ci siamo portati il gol in casa”

19/11/2026 | 16:34:21

Antonio Conte, nel corso della lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, ha toccato anche il tasto relativo a Romelu Lukaku, svelando i retroscena degli allenamenti, volti a migliorarlo: “All’Inter ho allenato Lukaku con lo sparapalloni per farlo diventare un giocatore completo. Lui non era abituato a giocare spalle alla porta. I primi tempi mi diceva: “Mister, io devo attaccare, non sono portato per questo”. E io: “Tu devi diventare un giocatore completo”. Ricordo che ci mettevamo con Vanoli a lavorarci a fine allenamento. Con lo sparapalloni gli lanciavamo la palla forte, lui doveva stopparla con Vanoli che lo attaccava da dietro. Il mister si doveva mettere con la sagoma di gommapiuma a protezione, se no si faceva male. Così è diventato Lukaku: attacca la profondità, ma se te lo porti in area ti sei portato il gol in casa”.

Foto: Instagram Inter